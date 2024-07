FEMINICÍDIO

Mulher é morta dentro de caminhão na Bahia; suspeito descumpriu medida protetiva

Uma mulher de 33 anos foi vítima de feminicídio na cidade de Campo Formoso, no norte da Bahia. Ela tinha medida protetiva contra um homem de 22 anos, suspeito de ser o responsável pelo crime.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Jéssica Carvalho Martins. O corpo dela foi encontrado dentro da cabine de um caminhão que estava estacionado no centro da cidade, na rua Gaspar Dutra.

A suspeita é que o homem de 22 anos tenha descumprido a medida protetiva. Segundo a investigação, a Polícia Militar informou que ele passou a noite com a vítima na boleia do caminhão e assassinou Jéssica em seguida, com arma branca.