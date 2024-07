VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Homem é preso suspeito de atropelar duas pessoas no Imbuí

Um homem de 42 anos foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada. Na noite do último sábado (27), segundo informações da Polícia Civil, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes por policiais militares.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem é suspeito de atropelar duas pessoas no bairro do Imbuí, as quais foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com o registro, ele chegou a ser apresentado na sede da Transalvador para fazer o teste do bafômetro, mas se recusou.