NA AVENIDA PARALELA

Loja de conveniência destruída após invasão de carro estima prejuízo de R$ 30 mil

A loja de conveniência vai passar por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) às 10h desta segunda. O relatório expedido pelos técnicos será anexado à ocorrência. Alan detalhou que, após o acidente, o jovem disse que recebe menos de um salário mínimo e não poderia arcar com o prejuízo. Os pais deles, porém, se prontificaram a pagar os danos causados na loja.

"Os pais dele se responsabilizaram e vão pagar através do seguro da proprietária do carro, provavelmente, reembolsando ela posteriormente. Vamos confirmar o valor do prejuízo com a polícia técnica e passar o orçamento para eles. Infelizmente, para eles que são pais, é preciso pagar, né? Não tem outro jeito", completa Marcos.