SALVADOR

Suspeito é morto em troca de tiros com a PM no Engenho Velho da Federação

Com ele, foram encontrados uma pistola, porções de K9, maconha, cocaína e drogas sintéticas

Um homem foi morto durante confronto com policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico nesta terça-feira (23) no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.