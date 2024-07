RMS

Suspeito é preso com 20 kg de maconha em Lauro de Freitas

Carro com droga foi interceptado por equipe policial

Vinte quilos de maconha foram apreendidos em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), na sexta-feira (19). A apreensão da droga, que estava dividida em tabletes, foi feita no bairro de Quingoma por equipes da Coordenação de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (RMS), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com o apoio de policiais da 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas). Um suspeito foi preso.