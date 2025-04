DROGAS PESADAS

Suspeitos de tráfico são presos com K9, crack e cocaína na Grande Salvador

Polícia também apreendeu dinheiro em espécie e caderno com anotações

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante com diversos tipos de entorpecentes, entre eles K9, crack e cocaína, na noite de domingo (6), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Grande Salvador. >

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Especializado Polo Industrial (Cipe Polo Industrial) realizava ações de patrulhamento na localidade conhecida como Capiarara, quando avistou um indivíduo. Ao se deparar com os agentes, o homem tentou fugir, mas foi alcançado. Os policiais encontraram diversas drogas com ele. >

Ao ser questionado, o suspeito ainda indicou o local onde tinha adquirido as drogas. No local, os militares encontraram um segundo homem, que foi encontrado com mais entorpecentes.>