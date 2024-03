EM FUGA

Suspeitos de tráfico são presos em Cícero Dantas

Dois homens suspeitos de tráfico foram presos com drogas no Alto da Formiga, em Cícero Dantas, no Nordeste baiano, na tarde de domingo (11). Segundo a Polícia Militar, os militares patrulhavam a região, quando avistaram dois indivíduos que, ao perceber aproximação policial, tentaram fugir.