SALVADOR

Suspeitos de tráfico são presos em Pernambués

Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (25) em Pernambués. De acordo com a Polícia Militar (PM), eles foram encontrados com três rádios comunicadores, 27 munições, 480 porções de maconha, 2.322 pinos de cocaína e dois sacos com crack.