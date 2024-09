VIOLÊNCIA

Motoboy é morto durante assalto após golpe de falsa venda em Ubaitaba

Vítima estava acompanhada do filho

Um motoboy morreu após sofrer um golpe de venda falsa e levar um tiro em um assalto em Ubaitaba, no sul da Bahia, na tarde da última segunda-feira (23). Alex Aparecido dos Santos, 49, estava acompanhado do filho.

A vítima comprou uma motocicleta, e estava com seu filho no veículo quando dois homens os abordaram. No assalto, os criminosos tentaram roubar o veículo, e atiraram em Alex.