CARROS ELÉTRICOS

Táxis elétricos começam a circular em Salvador e ampliam ações em prol do meio ambiente

O uso do novo modelo de carros diminui em muito os gastos de taxistas

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 15:42

Henrique Viana, de 24 anos, foi o primeiro taxista autorizado a adquirir um táxi elétrico Crédito: Jefferson Peixoto

Salvador deu início à incorporação de táxis elétricos em sua frota, com o objetivo de modernizar o serviço e incentivar boas práticas sustentáveis em meio às discussões sobre medidas de enfrentamento às mudanças climáticas.

Henrique Viana, de 24 anos, foi o primeiro taxista autorizado a adquirir um táxi elétrico na capital baiana. Além dele, mais oito veículos elétricos já estão em circulação após o último edital lançado no início deste ano pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

O profissional, que atua há dois anos como taxista na cidade, ressaltou as dificuldades enfrentadas no início da carreira, principalmente devido aos custos com combustível e manutenção. “Comecei atendendo principalmente os bairros da Barra, Graça e Vitória. No início, foi muito difícil, assim como a de muitos colegas. Primeiro, precisava fazer o dinheiro da diária, depois a gasolina, e só então pensar no lucro”, lembrou.

Ele conta que o uso do novo carro elétrico transformou sua rotina, trazendo uma economia significativa e aumentando a satisfação dos clientes.

“Eu já vinha pesquisando sobre carros elétricos há algum tempo. Quando surgiu a oportunidade, não tive dúvidas em optar por um veículo do tipo. A experiência está sendo surreal. Cada dia me surpreendo mais com o conforto, a tecnologia, e o baixo custo em relação ao carro à gasolina que eu usava”, comentou Viana, que deixou para trás um veículo de 2017, frequentemente sujeito a manutenções corretivas.

Segundo Viana, a economia é um dos principais atrativos da nova fase. “Eu gastava uma média de R$ 100 a R$ 150 reais de combustível por dia e hoje eu estou rodando praticamente a custo zero, já que consigo carregar o veículo na concessionária. Os clientes também estão adorando o carro, por ser algo novo”, completou Henrique, que revelou ainda a ideia de instalar um carregador em sua própria garagem.

Modernização

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller, pontuou a importância do credenciamento de novos taxistas com veículos elétricos como parte do compromisso da cidade com o desenvolvimento sustentável.