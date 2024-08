TRANSPORTE

Vistoria de táxis começa na segunda-feira (5)

Prazo vai até 8 de novembro

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 14:42

Expectativa é receber 100 taxistas por dia Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os taxistas devem ficar atentos. A partir de segunda-feira (5), os permissionários de táxis de Salvador deverão passar pela vistoria anual realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sede da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cotae), na Avenida Vale dos Barris, ao lado do Estacionamento São Raimundo.

Uma novidade é que os taxistas poderão obter o alvará de circulação de forma totalmente on-line. A Semob informou que o certificado será emitido digitalmente e poderá ser acessado pelo permissionário após a vistoria e a liberação do veículo para circulação.

O objetivo é oferecer mais segurança e comodidade. O documento pode ser acessado de forma rápida e segura, na tela do smartphone, tanto pelo condutor quanto pela própria fiscalização. Além disso, com o alvará digital, não será mais necessário o adesivo no veículo para comprovar a vistoria.

As vistorias seguem até o dia 8 de novembro e a previsão é que sejam atendidos, diariamente, cerca de 100 autorizatários. Quem não fizer a vistoria fica impedido de exercer a atividade até regularizar a situação. Em nota, a Semob frisou que a vistoria garante mais segurança para os taxistas e para os passageiros.

“Os veículos que forem reprovados durante a inspeção terão um prazo para que o proprietário o adeque às normas e retorne ao setor para nova vistoria. Caso o veículo não compareça dentro do prazo estipulado e seja flagrado pelos agentes de fiscalização exercendo a atividade, será notificado e penalizado”, diz a nota.

Após aprovação na vistoria, as informações do veículo são lançadas no sistema Salvador Digital e é liberado o alvará de circulação. O documento tem validade de um ano e pode ser consultado de forma on-line.

Passo a passo:

• Acesse o site http://salvadordigital.salvador.ba.gov.br

• Busque a opção Inspeção Veicular Táxi

• Escolha o dia e horário da vistoria

• Os alvarás que estão programados para a vistoria do dia poderão ser atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de fazer o pré-agendamento. Quem desejar, também poderá antecipar as datas da vistoria, no entanto devem agendar o serviço.

Confira os documentos:

• Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

• Cartão de identificação e a autorização, ambos válidos e sem pendencias

• Documento do veículo atualizado e, se for o caso, o selo GNV

• A taxa de serviço é de R$ 112,32