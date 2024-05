VIOLÊNCIA

Taxista morto na Cidade Nova estava planejando deixar Salvador

Decisão ocorreu depois dele ter sido assaltado há 15 dias

Gil Santos

Publicado em 31 de maio de 2024 às 15:00

Crime ocorreu na comunidade do Forno Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O taxista José Carlos dos Santos Júnior, 40 anos, que foi assassinado no bairro da Cidade Nova, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (30), estava planejando deixar a capital baiana no final de 2024. A decisão ocorreu depois dele ter sofrido um assalto em que ficou sob a mira de uma arma, há 15 dias. O objetivo era juntar dinheiro e mudar com a esposa e o filho, de 12 anos, para Elísio Medrado, no Norte da Bahia, onde parte da família dele mora.

Nesta sexta-feira (31), familiares de José Carlos foram ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, nos Barris, para fazer os procedimentos burocráticos para a liberação e translado do corpo para o município de Elísio Medrado, onde ocorrerá o sepultamento. Emocionados, eles pediram para não ser identificados e contaram que o taxista vinha falando com frequência sobre a mudança.

"Ele estava assustado por conta do assalto que sofreu. Os bandidos ficaram com ele no carro, rodaram com ele e depois largaram ele no Comércio. Ele era trabalhador e uma pessoa bem-humorada. A gente ainda está processando o que aconteceu", contou um dos tios da vítima.

José Carlos foi morto quando estava com um passageiro, na comunidade do Forno, na Cidade Nova. O taxista foi baleado e morreu dentro do carro. O passageiro conseguiu sair do táxi e tentou correr, mas foi atingido quando descia uma escada e morreu na hora. Ele ainda não foi identificado. Uma cadela que passava pelo local também foi atingida e não resistiu.