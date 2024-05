VIOLÊNCIA

Taxista morto na Cidade Nova foi assaltado há 15 dias no Comércio

José Carlos dos Santos Júnior pensava em largar a profissão



Gil Santos

Da Redação

Publicado em 31 de maio de 2024 às 10:52

Taxista José Carlos dos Santos Júnior foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Morto a tiros no bairro da Cidade Nova, o taxista José Carlos dos Santos Júnior, de 40 anos, tinha sido vítima da violência há cerca de 15 dias. Ele foi assaltado enquanto trabalhava no bairro do Comércio.

Segundo o presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim, o taxista foi roubado e liberado após algum tempo no Condomínio Santa Luzia, conhecido como “Carandiru”, na Avenida Jequitaia. "Ele foi vítima de assalto há 15 dias e foi feito refém, e foi deixado ali no Carandiru. A gente já sabe que teve outros assaltos ali na região do Comércio com taxistas também", diz.

Preocupado com a violência, José pensava em parar de rodar táxi e ir para Elísio Medrado, no Norte da Bahia, onde tem família. "Ele já estava decidido a sair do táxi, a família já estava se mobilizando para ir para Elísio medrado. Ele ia rodar mais alguns dias para juntar dinheiro. Agora o trabalhador tem que deixar o lugar para o meliante trabalhar", reclamou Denis, sobre a situação de violência envolvendo categoria.

Segundo ele, cerca de cinco taxistas são assaltados todos os dias em Salvador. Ele diz que a maioria dos motoristas acaba não registrando os crimes, mas ele cobra uma delegacia especializada para investigar os casos envolvendo a categoria. "Nas reuniões, sempre solicitamos a delegacia para os taxistas. Temos taxistas que têm a vida ceifada, nenhum [crime], até hoje, foi elucidado pela secretaria. A delegacia especializada seria importante para investigar esses crimes contra taxistas".

Cidade Nova

José Carlos dos Santos Júnior, de 40 anos, e o passageiro que estava dentro do táxi foram mortos a tiros no bairro da Cidade Nova, nessa quinta-feira (30). O crime aconteceu na Rua 1º de Janeiro.