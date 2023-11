Taxistas cobrarão bandeira 2 durante o mês de dezembro

A partir de 1º de dezembro, os taxistas vão começar a rodar com a bandeira 2, como acontece todos os anos. A informação foi confirmada por Denis Paim, Associação Geral dos Taxistas (AGT), nessa terça-feira (14).



A bandeira 2 ficará válida em todos os horários até o dia 2 de janeiro. "Todos os servidores têm direito a FGTS, 13º e o taxista não tem. Essa é a oportundaide do taxista pagar as dívidas, ter uma renda a mais", explica. O valor da bandeira 2 é de R$ 3,94 e a bandeirada, R$ 5,64.