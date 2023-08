Teatro Vila Velha completa 59 anos e ganha anúncio de reforma

Teatro Vila Velha recebeu show de Tom Zé. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

No dia em que completou 59 anos de história, o Teatro Vila Velha (TVV) teve como grande presente o anúncio da reforma do seu edifício, no Campo Grande. A iniciativa, que tem como intuito promover adaptações estruturais no equipamento cultural para torná-lo mais acessível e moderno, é fruto da parceria com a Prefeitura de Salvador e foi comunicado na noite desta segunda-feira (31) em um evento nas dependências do teatro que contou com apresentação ilustre de Tom Zé para celebrar a arte e o legado do lugar que lançou, além do artista, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. No local, o prefeito Bruno Reis e outras autoridades ligadas ao setor cultural também estiveram presentes.

De acordo com Bruno Reis, essa será a maior intervenção na arquitetura do Teatro Vila Velha. "É um importante equipamento que retrata nossa história e a importância cultural da nossa cidade. O teatro está fazendo 59 anos hoje e a Prefeitura anuncia uma parceria para reformar, restaurar e requalificar todo o teatro, modernizando ele. Sem sombras de dúvida, é a maior intervenção que vai acontecer durante sua existência. Nós vamos dar uma repaginada, climatizar, ajustar as necessidades e demandas dessa área cultural", disse.

O anúncio do prefeito acontece 17 dias depois da primeira visita que fez ao teatro. Na ocasião, ele esteve acompanhado do secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, e da presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield. "Fui provocado por Fernando Guerrero e Pedro Tourinho para vir fazer uma visita ao Teatro Vila Velha. Há quase 20 dias atrás, rodei o teatro e conheci toda a estrutura, a história e resolvemos firmar uma parceria. Sabemos da importância desse teatro para a nossa arte e para impulsionar esse caldeirão cultural, que é nossa cidade", ressaltou o prefeito.

Pedro Tourinho endossou as palavras do representante municipal e afirmou que tem como intuito promover o aproveitamento total da capacidade cultural do local. "O Teatro Vila Velha é a fonte de talento e de arte da cidade, é um pilar da nossa cultura. A potência do Vila Velha é a potência da cultura de Salvador, então temos que chegar junto, investir e potencializar ao máximo esse lugar", pontuou.

A última reforma feita no TVV foi entre 1994 e 1998, quando o teatro foi reconstruído pelo projeto Vila Nova. Mesmo em obras, o local continuou exibindo espetáculos. A propriedade só ficou fechada por dois anos durante a pandemia de covid-19, mas continuou tendo peças exibidas virtualmente.

Proposta de revitalização

Entre as melhorias propostas, está inclusa, além da climatização, o tratamento acústico do local, novas instalações elétricas, um projeto para evitar incêndios, instalações de equipamentos sustentáveis e equipamentos voltados para a promoção da acessibilidade para pessoas deficientes (PcD). Coordenadora do projeto de restauração do teatro, Tânia Scofield detalhou o que deve ser modificado no TVV.

"A recuperação significa basicamente adequar o teatro para algumas situações que são exigências hoje, como acessibilidade, que o teatro não tem. A rampa que tem aqui hoje tem mais de 13% de declividade e nós estamos trabalhando com no máximo 8%. Tem algumas áreas aqui que precisam trabalhar ventilação porque estão fechadas há tempos e há algumas questões internas, como aumentar os sanitários. São questões que hoje a arquitetura exige que tenhamos", afirma Tânia Scofield.

A reforma está prevista para ser entregue no dia 31 de julho de 2024, mas ainda não tem um orçamento definido. Um estudo técnico deve ser feito e entregue daqui a no máximo três meses para determinar o valor necessário para a execução dos reparos, prazo de execução e cronograma.

Depois dessa etapa, uma licitação será lançada pela Prefeitura e também será entregue pelo FMLF uma visualização em 3D da maquete projetada com o intuito de ilustrar o que está sendo imaginado pelos arquitetos. A ideia é que a arquitetura original do teatro não seja perdida.

Celebração

O aniversário de 59 anos do Vila Velha foi comemorado em grande estilo com a apresentação musical de Tom Zé, cantor que teve o início da sua carreira marcado pelo show 'Nós, Por Exemplo', que comandou ao lado de Gilberto Gil, Maria Bethânia e Caetano Veloso, estrelas também 'lançadas' na inauguração do TVV.

Em seu reencontro com as dependências do teatro que Gil já definiu como a 'pia batismal dos artistas baianos', Tom Zé subiu ao palco por volta das 20h20 e recebeu uma chuva de aplausos como recepção da plateia. Com sua personalidade vibrante, ele elevou o astral de todos os convidados presentes com a música 'Tô' e exaltou o teatro, relembrando quando ele e seus colegas de profissão ilustres batalharam para serem reconhecidos.

Quem também celebrou o teatro e suas personalidades icônicas foi Fernando Guerrero, presidente da Fundação Gregório de Matos. "O Teatro Vila Velha tem uma marca especial para mim porque eu resolvi fazer teatro aqui em plena década de 70. Então, é muito especial para mim poder voltar já como gestor, juntamente com o secretário Pedro Tourinho, com essa missão especial de reformar e fazer esse renascimento do Teatro Vila Velha. Ainda mais com o show desse grande artista do velho-novo, Tom Zé", falou.

Márcio Meirelles, diretor do TVV, exaltou a história do equipamento cultural e seu potencial de revelar artistas de grande projeção nacional. "Um teatro construído por artistas 59 anos atrás que é mantido por artistas é o triunfo da arte. É a prova da união, da capacidade de colaborar, de não estar brigando por um espaço que é de todos. Esse lugar é para que outros artistas tenham espaço, para aqueles que começaram aqui, como Gil, Lázaro Ramos, Caetano, Wagner Moura e Novos Baianos.

Sem deixar de exaltar quem esteve com ele no início do TVV, Meirelles ainda pediu à plateia, antes do show de Tom Zé, uma salva de palmas para Sônia Robatto, escritora e uma das mãos que ajudaram a erguer o teatro em 1964. "Sônia carregou literalmente tijolo e telhado, e pintou parede para esse teatro ser inaugurado em 31 de julho de 1964", disse ele em homenagem à amiga, que levantou do seu assento para ser ovacionada pela plateia.

Palco da história

O Teatro Vila Velha foi inaugurado em 31 de julho de 1964 exatos quatro meses após o Golpe Militar. Na noite de sua estreia, cinco jovens baianos experimentavam a emoção de pisar num grande palco pela primeira vez: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia e Tom Zé, com o show 'Nós, Por Exemplo".

Até hoje, o Vila continua sendo um dos mais atuantes centros de formação, criação e difusão das artes cênicas no Brasil. Palco-natal de Othon Bastos, dos Novos Baianos, de Lázaro Ramos, Wagner Moura, Virgínia Rodrigues e dos grupos Bando de Teatro Olodum, Viladança, Cia de Teatro Novos Noves, VilaVox e de uma série de outros grupos, projetos e artistas.

Foi também no palco do Vila que foram julgadas e aprovadas as anistias políticas do cineasta Glauber Rocha e do guerrilheiro Carlos Marighella, e o Estado Brasileiro pediu desculpas a suas famílias pelos atos criminosos durante o regime militar. Histórias que o acervo do Vila preserva através de registros audiovisuais, fotográficos, jornalísticos e diversos outros documentos e formatos.

Outro marco dessa trajetória é a criação, em 2013, da Universidade LIVRE do Teatro Vila Velha, que agora completa 10 anos e está em processo de construção do experimento cênico “Identidades Afro-Brasileiras”, no qual vem discutindo e refletindo sobre o tema a partir de percepções e entendimentos sobre alteridade, empatia, tolerância, afeto, respeito, singularidade, entre outros conceitos possíveis de abordagem e debate.