REFORMA

Teatro Vila Velha será requalificado pelo Município

Um dos teatros mais tradicionais de Salvador vai completar 60 anos em atividade, em 31 de julho, e passará por uma reforma completa. Nesta terça-feira (23), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou que vai lançar uma licitação para a requalificação do Teatro Vila Velha, no Campo Grande. A casa de espetáculos é referência no cenário teatral, sendo palco de grandes artistas.

"Nos próximos dias a gente está lançando a licitação do novo Teatro Vila Velha. Esse ano o teatro completa 60 anos e a Prefeitura vai praticamente construir um novo teatro, que vai ficar muito bonito, e quando fizermos a intervenção no teatro vamos também recuperar todo o passeio público", afirmou.

Na estreia participaram nomes ainda não tão conhecidos, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e Maria Bethânia. Foi também no palco do Vila que foram julgadas e aprovadas as anistias políticas do cineasta Glauber Rocha e do guerrilheiro Carlos Marighella, que o Estado Brasileiro pediu desculpas a suas famílias pelos atos criminosos durante o regime militar.