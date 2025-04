MEIO AMBIENTE E NEGÓCIO

Técnicas sustentáveis ajudam setor florestal a preservar áreas nativas na Bahia

Setor gera cerca de 230 mil empregos diretos e indiretos

A Bahia ocupa hoje a quarta posição no ranking nacional de cultivo de eucalipto, com cerca de 700 mil hectares plantados, segundo dados da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf), referentes a 2023. A expansão da silvicultura no estado é acompanhada de iniciativas que buscam equilibrar o avanço econômico com a preservação ambiental. >