VENTOS FORTES

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 12 estados; veja áreas afetadas

Previsão é para segunda (28) e terça (29)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (28) um alerta de chuvas intensas para 13 estados brasileiros, incluindo a Bahia, com chance de chuva e ventos intensos. O alerta amarelo - o menor na escala da instituição - é válido até esta terça-feira (29) e o grau de severidade é de perigo potencial.>

Os estados afetados são: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Rondônia, Acre, Pará, além do Distrito Federal.>

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia - sendo a média comum 18 km/h - e ventos intensos com 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.>

Saiba as áreas afetadas em cada estado:

Goiás (GO): Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Noroeste Goiano>

Minas Gerais (MG): Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas>

Mato Grosso do Sul (MS): Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Leste de Mato Grosso do Sul, Pantanais Sul Mato-grossense>