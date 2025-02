IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Técnico de radiologia é denunciado por beijar partes íntimas de paciente durante exame na Bahia

Homem de 63 anos foi preso

No dia, a vítima foi até o local com dores abdominais e o médico da unidade solicitou um ultrassom. Ao entrar na sala para realizar os exames de imagem, o técnico, identificado como Weldon Santos Cerqueira, pediu para ela tirar a roupa e colocar uma vestimenta descartável - como de praxe. No entanto, a mulher disse que abaixou o short até o joelho, então o homem puxou o resto da roupa para baixo e beijou as partes íntimas dela. >