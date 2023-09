Tecon Salvador cresce 34% em agosto com aumento de exportações, importações e cabotagem

Crédito: Reprodução

A Wilson Sons registrou crescimento em seus terminais de contêineres de 33% em agosto, em relação ao mesmo mês do ano passado, impulsionado pelo excelente desempenho do Tecon Salvador (BA) e Tecon Rio Grande (RS) que apresentaram aumento nos volumes de exportações, importações e cabotagem.



No Tecon Salvador, que conecta as regiões Norte e Nordeste ao comércio global, os volumes cresceram 34%, totalizando 37 mil TEUs. No início deste ano, o terminal baiano atingiu o recorde de 110 contêineres movimentados por hora durante operação no novo cais homologado pela Marinha do Brasil no final de 2022. Trata-se do melhor desempenho já registrado entre os portos do Nordeste.

Demir Lourenço Junior, diretor executivo do Tecon Salvador, destacou os investimentos no terminal como responsáveis pelo aumento de produtividade na movimentação de contêineres no porto. "Acreditamos no potencial da Bahia enquanto alternativa logística viável para contribuir com o desenvolvimento da cadeia de suprimentos nacional. Salvador possui uma condição rara e privilegiada no cenário portuário do Brasil, pois dispõe de uma arrojada infraestrutura, com novo berço de 400 metros de comprimento recém construído, dobrando a capacidade de atracação de navios no terminal – um enorme atrativo para a atração de novas operações, negócios e rotas marítimas”, avalia.

O Tecon Salvador recebeu mais navios em agosto: 42, contra 34 em igual período do ano passado. Houve forte crescimento das exportações (32%) com volumes maiores de celulose e papel, minérios e plásticos; importações (53%) impulsionadas por produtos eletroeletrônicos, químicos e painéis solares; e cabotagem (18,5%) com mais volumes de arroz, plásticos e bebidas. No caso de transbordo e remoção, foi registrado um avanço ainda maior, de 61%, principalmente devido ao aumento de cargas provenientes da Turquia, Índia e do Porto de Vitória, assim como dos volumes destinados à China, Argentina e ao porto de Vitória.

Em junho passado, a Wilson Sons ampliou a frota para operação, no Tecon Salvador, com 12 novos tratores de pátio totalmente elétricos. Sua incorporação à atual frota representa até 341 toneladas de emissões evitadas de CO2 por ano.