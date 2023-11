Telefônicas oferecem descontos de até 30% para tirar cliente das concorrentes

Crédito: Reprodução

Internet grátis por um mês, planos de celular com desconto de até 30% e combos promocionais. As operadoras de telefonia apostam em condições especiais para tirar clientes das concorrentes. Diante de tantas opções, a reportagem selecionou ofertas para quem deseja mudar de plano ainda neste ano.



Para chamar atenção de novos clientes, a Tim lançou uma ação inédita no país, que consiste em um test drive por um mês de forma gratuita. Os interessados têm direito a 30 GB de internet, além de ligações e SMS ilimitados. Para fazer parte, basta acessar o aplicativo Meu Tim. O teste não é válido para clientes da operadora.

“Realizamos os investimentos necessários para ter uma rede que propicie uma experiência boa. Queremos que as pessoas do interior percebam a cobertura em todos os municípios da Bahia e que os clientes da capital usem a rede 5G”, afirma Bruno Talento, diretor comercial da Tim no Nordeste. A empresa não informou quantas pessoas já aderiram à promoção desde que foi lançada, no mês passado.

Após o período de 30 dias, o cliente pode aderir a um plano da empresa ou continuar utilizando sua operadora antiga. Hoje, a oferta de internet mais em conta da Tim para planos de celular é a de 33 GB com ligações ilimitadas.

Em caso de portabilidade (manutenção do número e mudança de operadora), o cliente ganha 4GB de bônus. O plano custa R$54,99 por mês, o que representa um desconto de 30% em caso de fidelidade por um ano. Se o cliente não optar pela fidelidade, o valor aumenta para R$78,99.

A Vivo, operadora que detém a maior fatia do mercado na Bahia, também oferece condições especiais para os clientes que decidirem contratar planos da empresa. Os bônus para quem realizar portabilidade variam entre 5 GB e 10 GB de internet a depender da oferta.

Quem utiliza o celular como ferramenta de trabalho, sabe bem que não dá para ficar sem internet ao final do mês. É o caso de Camila Costa, 38, que trabalha como motorista de aplicativo em Salvador. Estar conectada é garantia de comunicação com os passageiros e de lucro. Há cerca de dois meses, a motorista decidiu trocar de operadora para ter um pacote mais internet e aproveitou a portabilidade para ganhar 10 GB de bônus.

“Eu confesso que não entendo muito de tecnologia de rede, mas, até então, o pacote novo tem funcionado bem”, conta a motorista. O advogado Ivan Pires, especializado em Direito do Consumidor, explica que as operadoras podem lançar promoções que não estejam disponíveis para clientes antigos e somente para atrair os novos. “As empresas podem oferecer promoções para pessoas de fora e não disponibilizar para quem já é cliente. Elas, inclusive, se utilizam disso para ofertar bônus por migração”, diz.

O entendimento veio a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou inconstitucionais as leis estaduais que obrigavam empresas a estender promoções a clientes antigos, no ano passado. “É importante que os clientes verifiquem por quanto tempo os bônus de migração são válidos porque, às vezes, é por poucos meses e pode não compensar no final das contas”, avalia Ivan Pires.

Apesar disso, uma determinação própria da Anatel exige que as ofertas promocionais devem estar disponíveis para contratação de todos os interessados. De acordo com a agência, se os termos do artigo 46 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC) não for respeitado, as empresas podem sofrer punições.

"Nos termos do art. 173 da Lei Geral de Telecomunicações, a inobservância das normas setoriais pode sujeitar o infrator às sanções de advertência e multa, dentre outras", pontua a Anatel.

Ofertas

Por R$57 sem fidelidade, a Vivo oferece acesso a 15GB por mês e ligações ilimitadas. O aplicativo mais usado para troca de mensagens no país, o WhatsApp, não interfere na internet do plano. A oferta, que já chegou a custar R$79, está 27% mais barata.

Além de redes sociais ilimitadas durante os primeiros meses de contrato, as telefônicas também apostam na assinatura conjunta de streamings para chamar a atenção de novos clientes. Por um valor mensal de R$142, clientes da Vivo têm acesso a G3 GB de internet, 10 GB de bônus pela portabilidade e assinatura Globoplay. Somente a assinatura mensal da plataforma pode chegar a custar R$59,90, no plano anual.

Já na Claro, uma opção é o plano de 30 GB de internet que, por R$94,90 mensais, vem com a assinatura da Netflix. São ainda 5 GB de internet extra para assistir a filmes e séries, com 2 telas simultâneas e em alta definição.

Se na Bahia como um todo a Vivo é a empresa que possui maior número de acessos (38%), o cenário é diferente em Salvador. A Claro é a operadora com o maior número de acessos (45%), seguida da Vivo (27%) e da Tim (25%). Os usuários dessas empresas na capital baiana somaram mais de 3,6 milhões de acessos em setembro deste ano, de acordo com dados atualizados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Claro aposta no pacote de R$49,90 mensais, que dá acesso a 20 GB de internet, ligações ilimitadas e sem fidelidade. A oferta está 10% mais barata em comparação com os valores de meses anteriores. Se o pagamento foi feito em débito em conta, a empresa oferece R$60 de desconto em um ano.

Confira as principais ofertas das operadoras que atuam na Bahia

Test drive Tim

O test drive da TIM oferece 30 GB de internet grátis, além de ligações e SMS ilimitados por até 30 dias corridos. Para participar, é preciso ter um smartphone com a tecnologia eSIM. A adesão é 100% digital, por meio do app MEU TIM, informando dados básicos de cadastro (CPF, data de nascimento, e-mail e telefone).

Não há portabilidade: o usuário também permanece com o número da sua operadora atual. A partir da ativação, duas linhas passam a funcionar no aparelho e ele precisa selecionar o acesso TIM como padrão para uso de dados e, assim, iniciar o teste.

Tim

Até 33 GB

Com 8 GB de bônus promocional

WhatsApp ilimitado

Ligações ilimitadas

R$54,99 com fidelidade de um ano

R$78,99 sem fidelidade

Vivo

Até 20GB

3 GB de bônus para fatura digital

5 GB em caso de portabilidade

Whats App e Waze ilimitados

Ligações e SMS ilimitadas

R$57,90

Claro