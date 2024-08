IGREJA

Primeiros fiéis visitam templo na Paralela: 'Experiência incrível'

Espaço ficará aberto ao público até o dia 7 de setembro

Gilberto Barbosa

Publicado em 22 de agosto de 2024 às 21:58

Templo iniciou período de visita pública nesta quinta (22) Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Templo de Salvador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizado na Avenida Paralela, iniciou na noite desta quinta-feira (22) o período de visitação aberta para a comunidade. O público poderá visitar o local até o dia 7 de setembro, podendo ser acessado todos os dias, incluindo feriados, com exceção dos domingos, das 9h às 21h.

“Essa visitação é uma maneira de mostrar para o público as coisas que a gente acredita e a importância que o templo tem em nossas vidas. Também é uma forma de expressar a nossa gratidão e de se conectar com a comunidade. Precisamos estar mais próximos um do outro, já que somos todos filhos de Deus e estamos todos tentando fazer o nosso melhor”, afirmou o membro da presidência da igreja no Brasil, chamado de élder, Ciro Schmeil.

O relógio marcava 18h quando as primeiras pessoas entraram no templo. O pintor letrista José Carvalho Gomes, 65, foi a primeira pessoa da fila para o tour. Com cerca de 22 anos dedicados à fé, ele descreveu como se sentiu com a visita. “É uma experiência que não tem como definir. Eu senti a presença de Deus na Sala Celestial e foi uma emoção tão grande que não tive como mensurar. É como se eu não estivesse na Terra, mas em lugar mais elevado”, relatou.

José foi o primeiro da fila Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Eles foram separados em grupos de 15 pessoas e entravam em intervalos de dez minutos. A visita durou cerca de 20 minutos e contemplou as principais salas do espaço. Não é permitido fazer imagens do templo. O consultor de negócios Victor Matos, 22, foi com a namorada Sarah, 23, para a visitação e celebrou a chegada do espaço religioso à capital.

“Para mim foi uma experiência incrível. A nossa religião acredita que o templo é a casa do senhor e que as coisas feitas lá dentro são levadas para a eternidade. Antes eu tinha que me deslocar para Recife para participar das cerimônias com viagens que duravam até 17 horas de ônibus. Agora nós temos um templo para chamar de nosso aqui na Bahia”, disse.

Victor e Sarah participaram do tour no templo Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas passem pelo local até o dia 7. Antes de entrar, os visitantes devem assistir a um vídeo explicativo sobre a visita, crenças da igreja e o propósito da edificação. Em seguida, seguem para o templo. A visita atraiu devotos e pessoas de fora da igreja como a aposentada Norma Oliveira, 72, que foi ao local a convite de uma amiga.

“O templo é muito bonito, eu senti que é um lugar de muita paz e tranquilidade. Eu sou católica, mas para mim o Deus é único. Cada igreja o adora de maneiras diferentes e devemos respeitar”, contou.

Além de ser o primeiro da Bahia, o Templo de Salvador é o 11º construído no Brasil. O local deverá ser frequentado por membros baianos, de Sergipe e do norte de Minas Gerais devido à proximidade geográfica com essas regiões. A partir do dia 8 de setembro, o acesso à edificação ficará restrito aos membros da Igreja. O élder Schmeil explica que o acesso ao templo exige um período de preparo espiritual de cada devoto.

“Nós também temos as capelas, onde vamos aos domingos prestar as nossas orações e é aberto para todos. Como o templo é um local sagrado, a gente acredita que devemos nos preparar espiritualmente e nos esforçar ao máximo para seguir o exemplo de Cristo antes de entrar. Esse preparo se inicia no batismo e dura cerca de um ano até a pessoa estar pronta”, declarou.