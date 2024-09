ACIDENTE

Tenente-coronel da PM morre após carro capotar em Salvador; vítima ficou presa nas ferragens

Militar estava na direção do veículo

Um oficial da Polícia Militar morreu após se envolver em um acidente de carro na noite de domingo (22) em Salvador. Segundo a Transalvador, o homem dirigia um Toyota Yaris SA XS, que capotou após ter se chocado com um poste na Avenida Jequitaia, nas imediações do Supermercado Atakarejo, na Calçada.

O policial chegou a ficar preso nas ferragens, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes do Samu foram acionadas e constataram o óbito no local. Após a perícia e remoção do corpo, o veículo foi levado para o pátio da Transalvador.