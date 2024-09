SEGURANÇA

PM apreende 590 tabletes de maconha durante acidente de trânsito

Uma pessoa foi presa e 590 tabletes de maconha foram apreendidos durante o atendimento a um acidente de trânsito na BA-026, nas imediações de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, na noite de sexta-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, equipes do 14º Batalhão (BPM/ Santo Antônio de Jesus) estavam realizando patrulhamento na região quando foram informados por populares sobre um acidente de trânsito nas proximidades.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um casal a bordo do veículo que ao perceber a presença da guarnição fugiu pelo matagal, mas a mulher foi alcançada e detida. Durante as buscas no veículo foram encontrados 590 tabletes de maconha, duas placas de veículo e um celular.