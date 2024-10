PÂNICO

Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros saca arma em bar lotado no Itaigara

Na lei, o único caso pacífico em que alguém pode entrar armado em locais de aglomeração é o de policiais em serviço. Porém, no último dia 21, em um bar lotado no Itaigara, um tenente-coronel do Corpo de Bombeiros sacou uma pistola, porque um casal sem querer trombou nele. A situação foi contornada quando um capitão da PM, que estava no local, acionou uma viatura.

Por menos do que isso, no dia 21 do mês passado, um soldado da PM foi morto a tiros por um colega de farda, após uma discussão entre eles na fila do banheiro de um bar no Vale dos Lagos, também na capital. Mesmo se a pessoa tiver porte legal, na maioria dos casos, o Estatuto do Desarmamento veta armas em locais públicos.