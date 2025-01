SEGURANÇA

Tentativa de assalto a ônibus termina com suspeito baleado em Vista Alegre

Segundo testemunhas, ele estava assaltando o coletivo quando foi surpreendido por um passageiro

Gil Santos

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 15:10

Coletivo estava a caminho da região da Rodoviária Crédito: Arquivo

Uma tentativa de assalto a ônibus terminou com uma pessoa baleada na tarde deste sábado (4), nas imediações de Vista Alegre, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo testemunhas, o homem estava tentando assaltar o coletivo com uma arma falsa quando foi baleado por um dos passageiros.

Em entrevista ao Bahia Meio Dia (TV Bahia), um representante do Sindicato dos Rodoviários explicou que o bandido embarcou no bairro de Paripe e anunciou o assalto quando o coletivo estava na BA-528 (Estrada do Derba).

Algumas pessoas perceberam que a arma era falsa e entraram em luta corporal com o criminoso, até que um dos passageiros sacou uma pistola e baleou o bandido. O assaltante foi socorrido com vida para o Hospital do Subúrbio. A identidade dele não foi divulgada. O passageiro que reagiu e acertou o criminoso não foi localizado.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais 18ª Companhia Independente da PM (CIPM/ Periperi) foram acionados para averiguar uma ocorrência envolvendo assalto a ônibus, na BA-528, e que ao chegarem ao local os militares constataram o ocorrido.

“O autor foi ferido por disparo de arma de fogo por um passageiro de identidade ignorada. Com o suspeito foi encontrado uma réplica de arma de fogo. Ele foi socorrido para o Hospital pela equipe do Samu”, diz a nota.

O caso foi registrado no posto policial do Hospital do Subúrbio, para onde o suspeito foi socorrido. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem tem 32 anos e está em estado grave. O caso está sendo investigado.