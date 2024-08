EUNÁPOLIS

Terceirizados são presos tentando entrar em presídio com mais de 80 objetos ilícitos

Dois homens foram presos ao tentar ingressar com produtos ilícitos no Conjunto Penal de Eunápolis (CPE). Funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para a unidade, eles estavam sendo investigados há três dias, após o serviço de inteligência da Rondesp sinalizar uma ação suspeita da dupla à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

De acordo com a Seap, o flagrante aconteceu quando um dos homens apresentou nervosismo ao chegar na portaria do CPE dirigindo um carro de entregas, durante o procedimento de revista. O homem então passou pelo BodyScan, e o detector de metais e os policiais penais fizeram uma revista minuciosa no veículo.