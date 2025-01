EDUCAÇÃO

Termina nesta quinta (23) prazo para se inscrever em cursos técnicos gratuitos

Ao todo, são disponibilizadas 13.055 vagas

Ao todo, são 13.055 vagas em 39 cursos técnicos distribuídos em 96 municípios dos 27 Territórios de Identidade. Os cursos são ofertados pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). Para se inscrever, basta acessar o Portal da Educação .

Na sexta-feira (24), acontecerá a seleção por meio de um sorteio eletrônico, cujos resultados serão divulgados nesse mesmo dia. As vagas serão destinadas, prioritariamente, aos estudantes que finalizaram o Ensino Médio na rede pública ou em escolas privadas como bolsistas integrais. É destinada apenas uma única vaga por candidato, sendo que a última inscrição registrada será a válida.

Em caso de desistência ou não comparecimento dos contemplados no sorteio de vagas, a secretaria redistribuirá as vagas residuais entre os candidatos do cadastro reserva, entre quarta (29) e sexta (31). O início das aulas está marcado para o dia 10 de fevereiro. Dúvidas sobre o processo de inscrição e matrícula devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].