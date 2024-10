TIGRINHO

Thaís Carla é denunciada ao Ministério Público por divulgar jogos de azar

Caso foi levado à Promotoria de Justiça Criminal

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 16:33

Thaís Carla Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recebeu uma denúncia contra a influenciadora digital Thaís Carla. A queixa apresentada a entidade afirma que a dançarina utiliza suas redes sociais para divulgar jogos de azar, incluindo "Tigrinho".

Em nota, o MP relatou que o fato foi encaminhado inicialmente para a Promotoria de Justiça do Consumidor, que avaliou o processo como ligado à área criminal. Com a decisão, a denúncia foi levada à Promotoria de Justiça Criminal, que está julgando as informações para tomar as medidas cabíveis.

A defesa de Thaís Carla, em resposta a queixa, afirmou que a influenciadora não tem nenhum envolvimento com o Tigrinho. "Reforçamos que, em nenhum momento, Thaís esteve envolvida em práticas ilegais ou antiéticas. Suas publicações sempre tiveram o objetivo de informar e entreter seu público, promovendo um ambiente de apostas responsável e consciente", declarou.

Confira a nota na íntegra:

"Gostaríamos de esclarecer os recentes rumores envolvendo a associação da influenciadora Thaís Carla com a empresa de apostas 'Tigrinho'. É importante destacar que Thaís não tem qualquer envolvimento direto com as operações da referida empresa.

Thaís atua exclusivamente na divulgação de campanhas, sempre pautada pela transparência e responsabilidade. Todas as ações de publicidade que realizou foram feitas com plena consciência, em total conformidade com as normas vigentes e os princípios éticos que norteiam sua trajetória profissional.

Reforçamos que, em nenhum momento, Thaís esteve envolvida em práticas ilegais ou antiéticas. Suas publicações sempre tiveram o objetivo de informar e entreter seu público, promovendo um ambiente de apostas responsável e consciente.