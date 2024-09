Comunicação

TIM expande serviço de banda larga para treze cidades do interior

A TIM anunciou a expansão do número de municípios baianos atendidos por fibra ótica. A novidade foi apresentada ontem por executivos da companhia em visita à Redação do CORREIO. A rede de internet fixa de alta velocidade oferecida pela empresa possui planos a partir de R$ 99,99, para 400 megabytes. A operadora é a única no Brasil a ofertar velocidade de 2 gigabytes. Nesse caso, a mensalidade sai a R$ 369,99. O valor do investimento não foi revelado.