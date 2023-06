Tiroteio deixa 1 morto e 4 feridos na região do Calabar

Um homem morreu e mais quatro pessoas ficaram feridas após um tiroteio na região do Calabar, na madrugada desta sexta-feira (30). Segundo informações da Polícia Civil, os tiros foram efetuados durante um confronto entre criminosos rivais.



O homem morto foi identificado como William de Jesus Costa. Ele foi baleado diversas vezes e chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Foram expedidas as guias periciais e a investigação fica a cargo da 1ª DH/Atlântico.