Edital tem 118 vagas para professores com salário de R$ 3,2 mil na região de Feira de Santana

Oportunidades estão distribuídas em cidades diversas

Wendel de Novais

Publicado em 22 de junho de 2025 às 16:27

Seleção é para vagas na rede estadual Crédito: Paula Fróes/GOVBA

O edital do processo seletivo simplificado para contratação de 1.906 professores da Educação Básica tem 118 vagas para cidades na região de Feira de Santana, no interior da Bahia. A seleção, que ocorre por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), vai ter inscrições abertas no dia 30 deste mês e só fecha no dia 20 de julho, de acordo com edital da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). >

Das 118 oportunidades, 17 estão em unidades escolares de Feira de Santana. A segunda cidade da região com mais vagas no processo é Itaberaba, com nove postos de trabalho a serem ocupados por professores. Ichu, com sete vagas, fecha o pódio do ranking. A lista completa das cidades pode ser vista no fim da matéria.>

O processo seletivo será em etapa única, com aplicação de uma prova objetiva, prevista para 14 de setembro deste ano. Os profissionais aprovados terão contrato de 36 meses, prorrogável por igual período, com carga horária de 20 horas semanais. A remuneração total será de R$ 3.256,70, somando vencimento básico e gratificação de função.>

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, pela internet no site do processo seletivo. Para se inscrever é preciso ter licenciatura plena na área de atuação e estar disponível no Portal da Educação, com todos os requisitos e orientações para o processo. O documento da seleção prevê oportunidades em todas as modalidades, incluindo, pela primeira vez, vagas exclusivas para a Educação do Campo.>

Dentre os destaques estão as 23 vagas imediatas para a Educação do Campo, que aceita licenciaturas com qualquer ênfase nessa área. Também será formado cadastro reserva em todos os municípios. O edital tem validade de dois anos, prorrogáveis por igual período. A homologação do resultado final está prevista para 24 de outubro de 2025.>

Listas de vagas por cidade na região de Feira de Santana:>

Feira de Santana – 17 vagas>

Itaberaba – 9 vagas>

Ichu – 7 vagas>

Serra Preta – 6 vagas>

Candeal – 6 vagas>

Alagoinhas – 5 vagas>

Amélia Rodrigues – 5 vagas>

Riachão do Jacuípe – 5 vagas>

Rafael Jambeiro – 5 vagas>

Santo Estêvão – 4 vagas>

Barrocas – 4 vagas>

Valença – 4 vagas>

Lamarão – 4 vagas>

Valente – 3 vagas>

Água Fria – 3 vagas>

Conceição do Coité – 3 vagas>

Anguera – 3 vagas>

Retirolândia – 3 vagas>

Santa Teresinha – 2 vagas>

São Gonçalo dos Campos – 2 vagas>

Castro Alves – 2 vagas>

Ipirá – 2 vagas>

Iaçu – 2 vagas>

Santa Inês – 1 vaga>

Biritinga – 1 vaga>

Conceição do Jacuípe – 1 vaga>

Antônio Cardoso – 1 vaga>

Irará – 1 vaga>

Serrinha – 1 vaga>

Cravolândia – 1 vaga>

Mutuípe – 1 vaga>