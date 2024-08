SEGURANÇA

Tiroteio termina com homem preso e pistola apreendida em Tancredo Neves

Um tiroteio entre bandidos e policiais militares terminou com um homem preso e uma pistola 9mm apreendida no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta quinta-feira (1º). O confronto ocorreu na Rua Ubatã. Na tentativa de fugir, um dos criminosos invadiu um estabelecimento comercial.

O nome do homem preso não foi divulgado. A polícia informou que apreenderam com ele uma pistola calibre 9mm e um carregador com munições do mesmo calibre. O suspeito e o material foram encaminhados à Central de Flagrantes, para registro da ocorrência