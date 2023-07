Tirza a Anderson Freire: Festival Canta Bahia estreia em Salvador

Sob chuva e tendo a fé como motivação, milhares de soteropolitanos compareceram ao Parque de Exposições no fim da tarde desta sexta-feira (7) para acompanhar o primeiro dia do Festival Canta Bahia, que faz sua primeira edição em Salvador reunindo artistas locais e nacionais do gênero gospel.



O evento teve início aproximadamente às 18h20, com show de abertura comandado pelo cantor Ed Farias. Em seguida, às 19h05, subiu ao palco a cantora baiana Tirza Almeida, que trouxe em seu repertório músicas célebres de diferentes congregações evangélicas.