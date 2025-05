DECISÃO

TJ-BA arquiva pedido do ex-comandante da PM sobre morosidade em processos de policiais

Pedido de providência foi feito por Paulo Coutinho em processos sobre perda de patentes de policiais militares

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou o arquivamento de um pedido de providências feito pelo ex-comandante geral da Polícia Militar (PM-BA) Paulo José Reis de Azevedo Coutinho. Ele apontou suposta morosidade no julgamento de nove processos judiciais que envolvem perdas de patentes de agentes militares e abuso de poder policial. >

A desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, presidente do TJ-BA, concluiu que não há elementos que configurem excesso injustificado de prazo ou negligência dos magistrados responsáveis pelos processos. Um dos processos tem relação com a perda de patente do ex-policial militar Marcelo Andrade Souza. >