DECISÃO JUDICIAL

TJ-BA derruba liminar e libera licitação do VLT de Salvador

O VLT é uma proposta ainda do governo Rui Costa (PT) para substituir os trens do Subúrbio Ferroviário de Salvador

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Cynthia Maria Pina Resende, derrubou, nesta quarta-feira (27), a liminar (decisão provisória) que suspendia a licitação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de Salvador.

Ao pedir que a liminar fosse derrubada, o governo informou ao TJ-BA que: “o VLT é o projeto que veio para substituir o antigo e já desativado Trem do Subúrbio, e terá mais de 36 quilômetros de extensão e diversas estações, com investimento estimado de mais de R$3,6 bilhões de reais, em três lotes distintos, sendo o primeiro entre a Ilha de São João e a Calçada (Lote 01); o segundo entre São Luis de Paripe e Águas Claras (Lote 02) e o terceiro, entre Águas Claras e Piatã (Lote 03)”.

Decisão anterior

Por causa de supostas irregularidades na licitação do VLT, o juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública, Ruy Eduardo Almeida Britto, aceitou os argumentos apresentados pelo vereador de Salvador, Sidninho (Podemos), e suspendeu a licitação. O legislador municipal disse que a licitação tinha “graves ilegalidades”. Uma delas é que o processo licitatório estipulava que apenas três empresas poderiam participar do processo licitatório. Outra suposta irregularidade é que havia critérios subjetivos para definir a vencedora.

“É vislumbrável, sobremaneira, na existência de critérios subjetivos para a contratação da empresa vencedora do aludido procedimento licitatório, face vincular seus requisitos a ‘grau de satisfação’ do plano de trabalho e da proposta. Com efeito, a aludida previsão conferiu ao gestor público responsável uma subjetividade, pois caberá a ele dizer, sem critérios ou fundamentação escrita, qual a sua satisfação com a proposta apresentada, o que não é e nem pode ser permitida pela legislação pública, cuja previsão, em princípio constitucional, assegura a impessoalidade como fundamento basilar do ordenamento jurídico brasileiro”, frisou o magistrado, em sua decisão.