VEJA QUEM PODE PARTICIPAR

TJ promove ação para garantir registro civil a pessoas vulneráveis

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) realiza a 2ª Semana Nacional de Registro Civil – “Registre-se!”, com o objetivo de ampliar o acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis. A ação será realizada entre os dias 13 e 17 de maio, das 8h às 16h, no ponto de atendimento do CadÚnico, no bairro do Comércio, em Salvador.