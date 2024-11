TORCIDA ORGANIZADA

Torcedores presos em Itapuã são afastados dos estádios e terão que se apresentar à PM nos dias de jogos

Os suspeitos foram presos em confusão no último sábado (9)

Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 06:53

Torcedores presos são afastados dos estádios Crédito: Divulgação/SSP-BA

Os cinco torcedores organizados que foram presos após uma briga generalizada no sábado (9), em Itapuã, vão ter que cumprir uma medida de afastamento dos estádios com a supervisão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), através do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe).

A decisão aconteceu após audiência de custódia na segunda-feira (11), onde os cinco foram colocados em liberdade provisória. Apesar de liberados, eles vão sofrer medidas cautelares. A principal delas é o afastamento dos estádios e a obrigatoriedade de apresentação dos torcedores na sede do Bepe nos dias dos jogos do time para qual torcem.

Nos vídeos da confusão, foi possível ver torcedores organizados tanto do Vitória como do Corinthians, que se enfrentaram no último sábado no Barradão. No entanto, não há confirmação de qual é o time dos torcedores presos. A decisão de manter os torcedores em medidas cautelares segue uma sugestão do próprio Bepe.

Segundo a PM, a decisão começa a valer já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 20 de novembro. Os réus deverão comparecer quatro horas antes do início da partida e serão liberados apenas duas horas depois do término. Além disso, os cinco estão impedidos de frequentar reuniões de torcidas ou festas, sendo que tais medidas deverão ser cumpridas até a sentença definitiva ou a revogação da medida cautelar.