'Torto Arado – O Musical' ganha novas datas em Salvador

Ingressos estarão disponíveis para as sextas-feiras de outubro

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 13:30

Torto Arado terá adaptação musical Crédito: Divulgação

“Torto Arado – O Musical” virou sucesso de público em Salvador. O Espetáculo estreou com ingressos esgotados e foi prorrogado para os finais de semana do mês de outubro. A peça ganhou datas extras para a segunda temporada na capital baiana,11,18 e 25 para quem deseja conferir o espetáculo. As apresentações extras acontecem às sextas-feiras, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

O Musical, que é uma adaptação do best-seller de Itamar Vieira Júnior e dirigido por Elisio Lopes Junior, traz um texto épico e lírico, realista e mágico que revela, para além de sua trama que conta uma história de vida e morte nas profundezas do sertão baiano, um poderoso elemento de insubordinação social, de combate e redenção.

Questões delicadas e difíceis, como escravidão moderna, racismo, resistência, sobrevivência, disputa de terra, bem como o universo da fé, magia, poesia e religiosidade são abordadas tanto no livro, quanto no musical. Um projeto que promove um diálogo inédito entre as criações artísticas de Itamar Vieira Junior e Elisio Lopes Junior.

Elisio Lopes Junior também assina a Dramaturgia, o lado de Aldri Anunciação e Fábio Espírito Santo. A direção musical e as composições são assinadas por Jarbas Bittencourt, a Direção de Movimento está sob a responsabilidade do coreógrafo e diretor Zebrinha, a Cenografia é de Renata Mota e a Coordenadoria Geral é de Fernanda Bezerra, responsável também pela produção e coordenação geral, além da produção do espetáculo.

“Torto Arado - O musical” é apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realizado pela Maré Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.