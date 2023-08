Trabalhador morre ao cair de prédio em Jardim Nova Esperança

Um trabalhador morreu depois de cair de um prédio no bairro Jardim Nova Esperança nesta sexta-feira (11). Leandro dos Santos de Jesus, 31 anos, fazia trabalho de pintura na fachadas do Condomínio Bandeirantes, que fica na Estrada Velha do Aeroporto. Leandro teria ficado tonto e caido enquanto trabalhava. A familía disse à TV Bahia que o rapaz tinha alguns problemas de saúde. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima como morte acidental e que expediu as guias de perícia. O corpo foi removido e levado para o IML.

O Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) informou ao CORREIO que será instaurado um inquérito na segunda-feira (14) para investigar e esclarecer a morte do trabalhador. Ainda de acordo com o MPT, a ação não foi iniciada nesta sexta-feira por conta do feriado judicial em comemoração ao Dia do Advogado e o Dia do Magistrado no Brasil.