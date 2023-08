Trabalhador morre após estrutura de obra desabar em Itabela

O operário Rafael Oliveira Sacramento, de 34 anos, morreu após uma estrutura pré-moldada de concreto desabar em uma obra na Av. Guaratinga, em Itabela, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como acidente de trabalho pela delegacia da cidade.



Rafael chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Itabela, mas não resistiu.



Em nota, a Polícia Civil informou que Rafael caiu de um andaime. No entanto, imagens de uma câmera de segurança da região mostram que parte da estrutura já montada desaba. Não é possível ver se o trabalhador estava em cima dos pré-moldados ou se ele estava no chão quando aconteceu o desabamento.