Trabalhador morre eletrocutado no parque da Vaquejada de Serrinha

Um homem que trabalhava na Vaquejada de Serrinha morreu após receber uma descarga elétrica, nesta sexta-feira (8), no Parque da Vaquejada Maria do Carmo.



Sandro dos Santos Araújo, 36 anos, era funcionário prestando serviço para a organização da festa e foi eletrocutado quando fazia um procedimento.



Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.



O caso será investigado pela delegacia de Serrinha.