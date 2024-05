RESGATE

Trabalhadores baianos são resgatados em trabalho análogo à escravidão no Espírito Santo

36 trabalhadores foram resgatados de uma fazenda de café

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 06:34

Uma operação resgatou 36 baianos em uma situação de trabalho análogo à escravidão, neste fim de semana, em uma fazenda de café, no município de Pancas, no Espírito Santo. A operação foi coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a partir de denúncias direcionadas a estes órgãos.

De volta à Bahia, os trabalhadores passam por um fluxo de atendimento padrão da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo (Coetrae Bahia). Segundo informações da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), as vítimas vão passar por um diagnóstico socioeconômico que embasa os encaminhamentos para escolarização, nivelamento educacional, reinclusão social no mundo do trabalho e inclusão socioprodutiva.