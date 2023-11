Dois trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão foram resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no município de Maiquinique, no Centro Sul da Bahia. Eles trabalhavam na zona rural do município, há cinco anos.



Segundo o MTE, o trabalho era exercido em regime de jornada exaustiva sem descanso semanal e sem concessão de férias aos trabalhadores. Eles foram resgatados no último dia 8.



"Os alojamentos não ofereciam mínimas condições de conforto e segurança. Foram identificadas residências sem vasos sanitários, sem chuveiros, sem água encanada, com iluminação e sistemas elétricos precários e sem geladeira para conservação de alimentos do local. Alguns alimentos destinados ao consumo das famílias, tais como carnes, eram mantidos ao ar livre em estado de putrefação. A água de beber era proveniente de rios próximos, sem nenhuma avaliação de sua potabilidade ou adequação para consumo humano", relata Márcia Gondim, chefe de fiscalização da Gerência Regional do Trabalho de Vitória da Conquista.