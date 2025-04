RECÔNCAVO

Tradicional Feira de Caxixis acontece em Nazaré de 17 a 20 de abril

A feira é a maior exposição de artesanato de rua da América Latina, tendo como principal atração a cerâmica de Maragogipinho

Organizada pela Prefeitura de Nazaré sob a gestão do prefeito Benon Cardoso, com apoio do Governo do Estado, a feira reforça seu papel no cenário cultural baiano e nacional. O evento tem potencial para se tornar patrimônio imaterial do Brasil, mantendo viva uma tradição que remonta ao século XIX, quando Nazaré se estabeleceu como importante centro comercial do Recôncavo. >