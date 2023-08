Traficante foragido é preso com uma granada na Bahia

Um homem, de 21 anos, teve o mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas cumprido, na sexta-feira (4), no centro de Coração de Maria, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) daquele município.



No imóvel onde o suspeito foi localizado, na Rua João Amorim, os policiais apreenderam uma granada, dezenas de pinos de cocaína, porções de maconha e mudas de planta da mesma erva, celulares e embalagens para guardar entorpecentes.



Além do cumprimento da ordem judicial, um flagrante por tráfico de drogas foi identificado contra o homem, submetido ao exame de lesão corporal e encaminhado para o Complexo Policial de Santo Amaro, ficando à disposição da Justiça. O material apreendido vai ser periciado no Departamento de Polícia Técnica (DPT).