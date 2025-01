OPERAÇÃO

Traficante que mandou jogar ácido em ex-companheira em Salvador é preso

Cláudio Alves de Souza estava entre os criminosos mais procurados do estado

Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 07:39

Cláudio Alves de Souza foi preso na manhã desta terça-feira (21) Crédito: SSP-BA

Mandante de uma tentativa de feminicídio registrada em agosto de 2023, o traficante Cláudio Alves de Souza, mais conhecido como Claus, foi preso na manhã desta terça-feira (21) no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O criminoso foi alvo de uma operação coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Polícia Civil.

Na época da tentativa de feminicídio, que fez a vítima ser levada em estado grave para o Hospital Geral do Estado (HGE), o homem que jogou o ácido na mulher foi preso em flagrante. De acordo com informações obtidas pela reportagem, o suspeito tinha uma dívida com Claus. Por isso, o criminoso, que tem atuação no tráfico de drogas no bairro do Uruguai, ordenou o crime como ‘parte do pagamento da dívida’.

Até o momento da sua prisão nesta terça-feira, Claus estava inserido no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), que reúne os criminosos mais perigosos do estado. Além do envolvimento no tráfico, o histórico de agressões contra mulher o colocou na mira das autoridades de segurança.