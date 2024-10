REGIÃO METROPOLITANA

Traficantes suspeitos de abandonar corpos na Bahia usavam tornozeleiras eletrônicas

Cinco integrantes de uma facção foram mortos em Candeias no confronto com a polícia

Dois dos cinco traficantes mortos em confronto com policiais em Candeias , na tarde de quarta-feira (16), possuíam passagens pela polícia e usavam tornozeleiras eletrônicas.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os casos aconteceram no bairro de Santo Antônio nesta quarta-feira (16). As mortes ocorreram nas ruas Campo Sales e San Martin, que ficam a 350 metros de distância.