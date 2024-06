SÃO JOÃO

Transalvador altera trânsito em regiões de festejos juninos; confira mudanças

Tráfego de veículos será modificado nos bairros Paripe e Liberdade

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 19:21

Trânsito Crédito: Joédson Alves/Agência Brasi

Entre este sábado (22) e a próxima terça-feira (25), o tráfego de veículos será modificado nos bairros Paripe e Liberdade, na capital baiana, para a realização dos festejos de São João. As alterações são organizadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) que prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores as vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço. paripe

SÃO JOÃO DA BAHIA 2024

Para realização do evento de São João no bairro de Paripe, haverá proibição do estacionamento de veículos, das 15h às 3h do dia subsequente na Rua do Valê, Rua Pajussara de Paripe, Av. Carioca de Paripe, Rua da Estação.

Na Praça João Martins, a interdição será entre 15h do sábado (22) e 3h de terça-feira (25), com montagem de barreiras fixas na Rua Dr. Eduardo Dotto / Rua do Valê, Rua da Austrália / Rua Dr. Eduardo Dotto, Rua Chile de Paripe / Rua Dr. Eduardo Dotto, Rua Joao Martins (em frente ao imóvel n° 37) / Praça João Martins; Rua Dr. Eduardo Dotto / Rua Senhor do Bonfim (em frente a Gilzan Delicatessen).

As barreiras móveis, no mesmo período, ficarão na Rua Sr. do Bonfim / Rua Dr. Eduardo Dotto / Rua do Valê e Rua Pajussara de Paripe / Rua Dr. Eduardo Dotto / Rua do Valê.

Opções de tráfego: a opção de tráfego no sentido bairro / Centro será a Rua Dr. Eduardo Dotto, Rua Pajussara de Paripe, Av. Carioca de Paripe, Rua da Estação, Rua Dr. Eduardo Dotto, Av. Afrânio Peixoto. No sentido Centro / Bairro, será a Av. Afrânio Peixoto, Rua Dr. Eduardo Dotto, Rua do Valê, Rua Dr. Eduardo Dotto.

SÃO JOÃO DA LIBERDADE

No domingo (23) e na segunda-feira (24), o evento acontecerá no bairro da Liberdade, com interdição do tráfego de veículos, das 14h às 23h, em ambos os dias, no Corredor da Lapinha (a partir do Largo da Soledade), Estrada da Liberdade, entre o Largo da Lapinha e a Rua Pero Vaz.

As barreiras fixas e móveis serão montadas a partir das 14h, em ambos os dias, na Rua Dr° Raimundo Mesquita / Estrada da Liberdade, Rua Eusébio de Queiróz / Estrada da Liberdade, Rua Francisco Blanco / Estrada da Liberdade, Estrada da Liberdade / Rua Pero Vaz, Estrada da Liberdade / Largo da Soledade e Largo do Tamarineiro.

Opções de tráfego: os veículos em geral que circulam pelo trecho interditado, terão como opção de tráfego, caso estejam no sentido Bairro / Centro, seguir pela Estrada da Liberdade, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Largo do Queimado, Largo da Soledade. No sentido Centro / Bairro, trajeto é Largo da Soledade, Largo do Queimado, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz, Estrada da Liberdade