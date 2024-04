TEMPO RUIM

Transalvador faz desvio em buraco da Av. Octávio Mangabeira

Os condutores estão sendo orientados a trafegar pela via paralela à principal, por cerca de 200 metros.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fez um desvio do tráfego de veículos no trecho onde um buraco se formou, na Av. Octávio Mangabeira (orla), imediações de Patamares no sentido Itapuã. O desvio foi feito na tarde desta terça-feira (9).